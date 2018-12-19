Зінченко реалізованим пенальті вивів Манчестер Сіті у півфінал Кубка Ліги – відео вирішального удару українця

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним із ключових гравців матчу 1/4 фіналу Кубка Ліги проти Лестера.

В основний час матчу команди обмінялись голами та перевели у гру серію післяматчевих пенальті.

Лестер – Манчестер Сіті: перемога невмотивованих гостей, беззубість господарів у атаці та корисні дії Зінченка

Завдяки впевненій грі голкіпера Манчестер Сіті Муріча вже 4-й удар з позначки міг вирішувати долю протистояння. Наставник гостей Хосеп Гвардіола довірив пробивати вирішальний пенальті Олександру Зінченку та не прогадав. Українець впевнено пробив, без шансів для воротаря та вивів команду у півфінал турніру.

Варто відзначити, статистичний портал Whoscored нагородив Олександра високою оцінкою 7.4 – це третій показник серед усіх гравців на полі взагалі.