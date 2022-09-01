Лише 1 бал за 4 тури. Команда Роджерса впевнено осіла на самому дні АПЛ. МЮ ж після двох поразок на початку сезону тріумував двічі поспіль. Матч, як і онлайн-трансляція Лестер – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартував о 22:00. Перший удар на 11 хвилині трапився. Маласія, Санчо і Бруну розіграли кілька стіночок на лівому фланзі, після чого португалець знайшов у штрафному Еріксена, якому забракло влучності. У Лестера за 20 хвилин лише дальній удар Дюсбері-Хола після розіграшу штрафного від Меддісона – Де Хеа спокійно впорався.

Ліверпуль вирвав перемогу над Ньюкаслом у матчі АПЛ – 70-мільйонний новачок забив у дебюті, але багатії вперше програли

А потім господарі у своєму стилі провалилися на рівному місці. Голкіпер Ворд вибив так, що після підбирання в центрі манкуніанці миттєво влаштували атаку 3 на 2. Рашфорд віддав, Санчо обвів голкіпера і спокійно забив свій другий гол у сезоні. МЮ контролює все на полі. Команда Тен Хага виглядає доволі солідно на фоні не найкращого на старті сезону суперника. Барнс ще небезпечніше крутив здалеку. Ось і всі "моменти" в Лестера до перерви. У манчестерців відзначаємо активність усієї лінії атаки та жовті картки в обох крайніх захисників. Рашфорд і Фернандеш створювали нагоди (4 на дует). Санчо, Еланга та Еріксен настріляли 5 ударів.

Меддісон до травми забивав Саутгемптону десь із цієї ж позиції метрів з 25. Черговий вбивчий стандарт Джеймса - лише ефектний сейв однією лівою Де Хеа врятував. Дюсбері-Хол навісив ідеально, Барнс не забив головою з меж воротарського, опинившись у повній самоті. Після перерви вже Лестер виглядає набагато цікавіше. Каземіро пускають у бій на 59 хвилині замість Еланги. Меддісона валить на дузі перед периметром спочатку Варан, потім Мактоміней. А ось найгостріший за позицією штрафний від Джеймса прийняла на себе стінка. Роналду замінив Санчо на 68-й.

Португалець дуже жваво виглядає, стаючи лідером за ударами за якусь хвилину. Рашфорд з Роналду красиво комбінують. Кріштіану активно увійшов у гру, кілька разів дуже перспективно задумував гострі паси, а також ефектно пробивав ножицями з гострого кута – снаряд після влучання об газон мінімально перелетів дальню дев'ятку. Фернандеш прострілив, а екс-форвард Манчестер Сіті Іхеаначо бахнув над поперечиною своїх же воріт. І все-таки шанс зрівняти був! На 3 компенсованій хвилині пройшов дальній пас від Сумаре. Дака прийняв і віддав Джастіну, а той загубив супермомент ударом вище воріт.Лестер залишається на 20 місці з лише одним набраним балом. МЮ набирає 9 очок, випереджає Ліверпуль і виходить на 5 рядок – до зони ЛЧ лише 1 пункт.

Ман Сіті знищив Ноттінгем завдяки другому поспіль хет-трику Холанда, Арсенал переграв Астон Віллу й очолив таблицю