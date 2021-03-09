"Гра проти Агробізнеса (у чвертьфіналі Кубка України, – Футбол 24) показала, що навіть якщо ти не настроюєшся, то потрібно пам'ятати, що ти – гравець Шахтаря.

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Це і є рівень тих гравців, які вийшли на матч проти Агробізнеса. Я би на місці Ріната Леонідовича їм сказав: "Давайте я вам теж трошки не заплачу, місяць-другий?". Я не розумію цього виразу "Не налаштувалися", – сказав Леоненко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Кубка України Шахтар сенсаційно поступився першоліговому Агробізнесу і вилетів з турніру. Підопічні Олександра Чижевського у півфіналі зіграють з київським Динамо.

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