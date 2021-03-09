"Игра против Агробизнеса (в четвертьфинале Кубка Украины, – Футбол 24) показала, что даже если ты не настраиваешься, то нужно помнить, что ты – игрок Шахтера.

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Это и есть уровень тех игроков, которые вышли на матч против Агробизнеса. Я бы на месте Рината Леонидовича им сказал: "Давайте я вам тоже немножко не заплачу, месяц-другой?". Я не понимаю этого выражения "Не настроились", – сказал Леоненко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в 1/4 финала Кубка Украины Шахтер сенсационно уступил перволиговому Агробизнесу и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира. Подопечные Александра Чижевского в полуфинале сыграют с киевским Динамо.

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