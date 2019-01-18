Леоненко: Якщо взяти Бесєдіна і Соля – відразу не скажеш, хто кращий

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко покладає великі надії на нового форварда київського клубу Франа Соля.

"Написали, що Соль є найвисокооплачуванішим гравцем в команді. У Динамо, з цього приводу, без розмов і заздрості не буває. Тому Франу буде складно – побачимо, який він мужик.

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У Динамо навіть хороший футболіст може не зіграти, тому що є багато різних факторів. Не кожен гравець витримає тиск, який на нього чиниться. Якщо взяти Бесєдіна і Соля – відразу не скажеш, хто кращий. Потрібно дивитися хоча б на те, звідки прийшов Фран і кому забивав.

Звичайно, я хотів би, щоб Соль заграв, як і будь-який легіонер, який приходить в українські клуби. Якщо у Франа все вийде, то я буду тільки радий. Особисто привітаю Ігоря Суркіса. Нарешті, він або Красніков когось купили", – цитує Леоненка 1927.kiev.

Нагадаємо, Фран перейшов у київський клуб з нідерландського Віллема II.

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