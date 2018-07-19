toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Леоненко: Циганкову не вистачає стабільності

12:45 413 Читать на русском
Леоненко: Циганкову не вистачає стабільності
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко розповів, чого не вистачає капітану киян Віктору Циганкову.

"Найперспективніший українець? Немає. Ви думаєте Циганков? Треба рік, два, три грати серйозно, щоб стати хорошим футболістом. Майстерність – це коли ти добре виглядаєш постійно, кожну гру. А не так: ти не забив – тебе вже немає.

Динамо презентувало форму на сезон-2018/19

Мені розповідають, що молодий. Молодий – це не знижка. Якщо ти в такому віці потрапив в команду майстрів, то з тебе запитують, як з мужика. У Циганкова, на жаль, зараз стабільності немає, тому важко говорити про його перспективи. У нього є, звичайно, дані. І все", – сказав Леоненко в програмі Отдушивдушу.

"З дитинства за Вест Хем", – що за команду з Ярмоленком будують у Лондоні

Теги
Віктор Леоненко Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря підтвердила перехід трьох гравців Динамо
    Україна — 11:481031 Зоря підтвердила перехід трьох гравців Динамо
4
год
:
38
хв
Динамо Мінськ
18:00
Деррі Сіті
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук