Леоненко: Циганкову не вистачає стабільності

Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко розповів, чого не вистачає капітану киян Віктору Циганкову.

"Найперспективніший українець? Немає. Ви думаєте Циганков? Треба рік, два, три грати серйозно, щоб стати хорошим футболістом. Майстерність – це коли ти добре виглядаєш постійно, кожну гру. А не так: ти не забив – тебе вже немає.

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Мені розповідають, що молодий. Молодий – це не знижка. Якщо ти в такому віці потрапив в команду майстрів, то з тебе запитують, як з мужика. У Циганкова, на жаль, зараз стабільності немає, тому важко говорити про його перспективи. У нього є, звичайно, дані. І все", – сказав Леоненко в програмі Отдушивдушу.

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