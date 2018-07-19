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Леоненко: Цыганкову не хватает стабильности

12:45 75 Читати українською
Леоненко: Цыганкову не хватает стабильности
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Бывший игрок Динамо Виктор Леоненко рассказал, чего не хватает капитану киевлян Виктору Цыганкову.

"Самый перспективный украинец? Нет. Вы думаете Цыганков? Надо год, два, три играть серьезно, чтобы стать хорошим футболистом. Мастерство – это когда ты хорошо выглядишь постоянно, каждую игру. А не так: ты не забил – тебя уже нет.

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Мне рассказывают, что молодой. Молодой – это не скидка. Если ты в таком возрасте попал в команду мастеров, то с тебя спрашивают, как с мужика. У Цыганкова, к сожалению, сейчас стабильности нет, поэтому трудно говорить о его перспективах. У него есть, конечно, данные. И все", – сказал Леоненко в программе Отдушивдушу.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виктор Леоненко Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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