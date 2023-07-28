"Хто стане найкращим бомбардиром УПЛ? Хотілося, щоб хоч хтось став. Довбик? Треба дивитися, скільки він пенальті проб'є і яких. Довбику потрібно довести, що він нападник.

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Ось якщо заб'є в цьому сезоні 20 м'ячів, тоді буде зрозуміло. Ви ж бачите, скільки він коштує і куди його кличуть? В нікуди і ні за скільки! А це, на хвилиночку, найкращий бомбардир минулого сезону.

Усі чекають голів від Ваната, але він не футболіст. У нього є швидкість, але він безглуздо втикається в захисників і отримує жовті. Йому потрібно вийти не один раз сам на сам, щоб забити. Здається, у Ваната завдання зараз одне – червоних і жовтих не набрати.

Тепер щодо форвардів Шахтаря. Траоре добре чіпляється за м'ячі, але він переніс серйозну травму, подивимося, як буде грати. Келсі забиває, але він не основний. Сікан вічно молодий і перспективний. Він уже давно повинен не в Шахтарі грати, а в нижчій лізі або слабкій команді. У Шахтарі його тримають, найімовірніше, просто через те, що він свій", – сказав Леоненко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, минулого сезону Довбик записав до свого гольового доробку 24 м'ячі, Ванат розділив з Буяльським звання найкращого бомбардира Динамо (12 голів), а Сікан став найкращим у Шахтарі (8 результативних спроб).

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