Леоненко: Коли я грав за Динамо, у команді не було жодного гея

Екс-форвард киян Віктор Леоненко поділився враженнями від результату жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Челсі для Динамо не найгірший варіант. Як бачимо, команда Саррі зараз "провисає". Це такий же Челсі , який випадав киянам за Реброва, який всі обігрували в АПЛ. Тоді з англійцями ми теж непогано зіграли – внічию на своєму полі. Це не той Челсі. Адже у нас постійно плутають – той Челсі, який був сильним і нинішній. Це аналогічно тому, якщо порівнювати київське Динамо зразка 1986 року і нинішнє.

По-перше, з Челсі можна грати. По-друге, зіграйте добре й, можливо, товариш Абрамович когось із Динамо візьме (сміється). Навіть мої коти знають, що Челсі – це майданчик. Будь ласка, показуйте себе.

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Не з Олімпіакосом, хоча і з ним "динамівці" себе не проявили. Молодці, що пройшли, але ви самі все бачили. Відверто кажучи, мені б хотілося, щоб Динамо в Лізі Європи випав Айнтрахт. Ось тоді можна було б порівняти. Хоча і це не зовсім правильно.

Мене порадувало, що матч Динамо – Олімпіакос відвідало багато уболівальників, а також що Соль забив. Серед негативних моментів можна виділити той факт, що атаки "біло-синіх" нічим не завершувалися. Маю на увазі удари по воротах.

Чи можна Челсі обігравати? Якщо брати вчорашній матч Динамо, то навряд чи. Два моменти було як у нас, так і у Олімпіакоса. По грі грецька команда виглядала краще. Хоча поєдинок нагадував гойдалки.

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Звичайно, якщо Динамо пройде Челсі, то це буде ейфорія. Хоча поїдьте в Лондон і почитайте, що пишуть про команду Саррі. Геї в Англії і як я до них ставлюся? Так само як і до політики – ніяк. В наш час, що зараз модно? Зачіска і тату (сміється). У цьому я не фахівець. Мене цікавить біатлон, снукер, друзі, футбол, НБА І НХЛ. Скажу одне – при мені в Динамо не було жодного гея. А що було в клубі після мене – не цікаво. Нехай хоч дівчата грають за киян, аби грали", – цитує Леоненка FootBoom.