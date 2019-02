"Це, фактично, – Росія проти України": як англійські ЗМІ та фанати реагують на протистояння Челсі – Динамо у Лізі Європи

Динамо зустрінеться з Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи. Як на Туманному Альбіоні оцінюють київський клуб, розповідає "Футбол 24".

Daily Mail: Челсі та Арсенал уникають гучних імен

Одне з найбільших видань Англії вважає, що як Челсі, так і Арсенал можуть бути задоволеними жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі пари

"Вони уникнули таких гучних імен як Севілья, Наполі або Інтер. "Сині" поміряються силами зі своїм старим знайомим – київським Динамо. Не так давно команди зустрічались на груповому етапі Ліги чемпіонів. Челсі виявився сильнішим на Стемфорд Брідж (2:1) завдяки пострілу Вілліана зі штрафного, а в Києві команди голів не забивали. На матч-відповідь Челсі доведеться подолати три тисячі миль, і це може стати невеличкою проблемою при підготовці до гри", – пише Daily Mail.

ESPN: Сприятливий жереб для Челсі та Арсенала

"Жереб виявився прихильним до лондонських клубів. Команда Саррі зустрінеться з 15-разовим чемпіоном України, який вибив з турніру грецький Олімпіакос. Зараз Динамо посідає друге місце у чемпіонаті України, перебуваючи за спиною у донецького Шахтаря", – зазначає популярний портал, який, як і решта британських ЗМІ, приділяє значно більше уваги темі санкцій ФІФА щодо Челсі.

The Sun: Челсі та Арсенал уникають одне одного в Лізі Європи

Скандальний таблоїд очікував на лондонське дербі вже у 1/8 фіналу Ліги Європи, однак не склалось. Тут обмежуються сухими фактами про команду Хацкевича, пригадуючи, зокрема, візити киян на Стемфорд Брідж у 2015 році.

BBC: Челсі vs Динамо, Арсенал vs Ренн

Авторитетний британський ЗМІ розповідає лише про те, що Динамо на даний момент не є найсильнішою командою України, посідаючи друге місце в УПЛ. "Клуби Прем'єр-ліги уникнули, зокрема, другої і третьої команд Серії А: Наполі проекзаменує Зальцбург, а Інтер битиметься з Айнтрахтом", – зазначає видання.

The Guardian та політичний підтекст

Демонструючи реакцію фанів на результати жеребкування, The Guardian наводить резонансний комантар Агнело Фігередо: "Це очевидно, але я cкажу. Челсі проти Динамо – це, фактично, Росія проти України". Нагадаємо, що власником лондонського клубу залишається російський олігарх Роман Абрамович.

Офіційний твіттер Челсі одразу після завершення жеребкування нагадав фанам "пенсіонерів", як Вілліан забивав переможний гол у ворота Динамо на Стемфорд Брідж.

Натомість статистичний портал Opta, посилаючись на протистояння команд у 2015-му, натякає, що Челсі не повинен мати проблем з командою Хацкевича.

2 - Chelsea are unbeaten in their previous two games against Dynamo Kiev, winning one and drawing one in the 2015-16 Champions League group stage. Untroubled. pic.twitter.com/A7TPs56wVn — OptaJoe (@OptaJoe) 22 лютого 2019 р.

Фанати Челсі також позитивно відреагували на майбутню зустріч своєї команди з віце-чемпіонами України. Лише одиниці застерігають Азара та Ко від недооцінки суперника.

"Челсі проти Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи. Чесно кажучи, після такого ранку (санкції з боку ФІФА – прим.ред), приємно отримати хороший жереб".

Chelsea will play Dynamo Kiev in the Europa League round of 16. To be honest, after such a mental morning it's nice to get good draw. — Chelsea Extra (@CFCExtra) 22 лютого 2019 р.

Дехто дозволяє собі легку іронію: "Динамо завжди щастить з жеребом".

Dynamo always getting the easy draws — Aga Gideon (@GideonAga) 22 лютого 2019 р.

"Я молився за чесне жеребкування. Київське Динамо – прийнятний суперник. Однак не потрібно забувати, що для виходу у наступний раунд доведеться важко попрацювати".

Don’t lose at #stamfordbridge again this time...don’t make kiev even think they can shake the bridge. — Mr. Original (@OriginalJab1) 22 лютого 2019 р.

"Ласкаво просимо, Динамо Київ. Зустрічайте голодного Жиру, який чекає, щоб оформити хет-трик".

Welkam dynamo kiev n meet giroud,he is hungry waiting for u to bag a hattric — múniú boy (@MuniuBoy) 22 лютого 2019 р.

"Це буде легка перемога для наступного тренера Челсі".

Easy win for the next manager — T-O-R (@TorresonSampson) 22 лютого 2019 р.

"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско Шахтаря