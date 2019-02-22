Леоненко: Когда я играл за Динамо, в команде не было ни одного гея

Экс-форвард киевлян Виктор Леоненко поделился впечатлениями от результата жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

"Челси для Динамо не худший вариант. Как видим, команда Сарри сейчас "провисает". Это такой же Челси, который выпадал киевлянам при Реброве, который все обыгрывали в АПЛ. Тогда с англичанами мы тоже неплохо сыграли – вничью на своем поле. Это не тот Челси. У нас постоянно путают –тот Челси, который был сильным и нынешний. Это аналогично тому, если сравнивать киевское Динамо образца 1986 года и нынешнее.

Во-первых, с Челси можно играть. Во-вторых, сыграйте хорошо и, возможно, товарищ Абрамович кого-то из Динамо возьмет (смеется). Даже мои коты знают, что Челси – это площадка. Пожалуйста, показывайте себя.

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Не с Олимпиакосом, хотя и с ним "динамовцы" себя не проявили. Молодцы, что прошли, но вы сами все видели. Откровенно говоря, мне бы хотелось, чтобы Динамо в Лиге Европы выпал Айнтрахт. Вот тогда можно было бы сравнить. Хотя и это не совсем правильно.

Меня порадовало, что матч Динамо – Олимпиакос посетило много болельщиков, а также Соль забил. Среди негативных моментов можно выделить тот факт, что атаки "бело-синих" ничем не завершались. Имею в виду удары по воротам.

Можно ли Челси обыгрывать? Если брать вчерашний матч Динамо, то вряд ли. Два момента было как у нас, так и у Олимпиакоса. По игре греческая команда выглядела лучше. Хотя поединок напоминал качели.

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Конечно, если Динамо пройдет Челси, то это будет эйфория. Хотя поезжайте в Лондон и почитайте, что пишут о команде Сарри. Геи в Англии и как я к ним отношусь? Так же как и к политике – никак. В наше время, что сейчас модно? Прическа и тату (смеется). В этом я не специалист. Меня интересует биатлон, снукер, друзья, футбол, НБА и НХЛ. Скажу одно – при мне в Динамо не было ни одного гея. А что было в клубе после меня – не интересно. Пусть хоть девушки играют за киевлян, лишь бы играли", – цитирует Леоненко FootBoom.