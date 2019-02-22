Леоненко: Динамо треба день і ніч тренувати вихід з оборони в атаку

Футбольний експерт Віктор Леоненко прокоментував гру Динамо в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

"Вітаю команду і клуб із перемогою і виходом до наступного раунду. Головними в цьому матчі було дві речі. Перша, це те, що прийшло багато вболівальників – це особливо порадувало. Ну, і друга, що Хацкевичу і тренерському штабу додасться багато роботи після гри. Потрібно буде день і ніч тренувати вихід із оборони в атаку і їх завершення. Це ж "фішка" Динамо, а тут троє-четверо гравців вибігають на ворота суперника – три в одного, чотири в два і без результату... Віддають здоров'я, щоб потім бігти назад. Якщо хтось скаже, що це всього друга гра, то я нагадаю, що кияни проходили збори в Іспанії.

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З точки зору вболівальника, гра мені не сподобалася, якщо не говорити про результат. Греки виглядали краще в цьому матчі, цікавіше, злагодженіше, робили хороші забігання. Динамо ж не грало на утримання, але чим команда займалася до 32-ї хвилини? Добре, що Соль забив, так все вийшло, правда, потім знову зникнув, але такі заяви, що ось, я забив і зараз в мене все "піде-поїде" роблять тільки слабаки. А якщо не піде? Що тоді – вішатися? А так, якби не Бойко, то рахунок міг би бути іншим. В окремих моментах можна виділити і захист Динамо.

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Ще, я не розумію того, коли після матчу говорять, що команда віддала всі сили на полі... Ніби це щось особливе. Так і має бути! А де ж ще віддавати всі сили – вдома з дружиною? Це показує, яким є ставлення до гри, коли хтось звичайні речі підносить в такий ранг. Ну і відмазки про те, що поле було важким теж дивно звучать. Для греків воно було таким же. Плюс, погодні умови не дуже звичні. У Педру Мартінша були професійніші "відмазки", хоча б та ж важка гра із АЕКом напередодні, але він не став їх застосовувати.

Тому я радий, що кияни пройшли далі і будемо сподіватися, що на наступну команду в ЛЄ прийде ще більше глядачів", – цитує Леоненка 1927.kiev.ua.