Леоненко: Динамо нужно день и ночь тренировать выход из обороны в атаку

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал игру Динамо матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

"Поздравляю команду и клуб с победой и выходом в следующий раунд. Главными в этом матче было две вещи. Первая, это то, что пришло много болельщиков – это особенно порадовало. Ну, и вторая, Хацкевичу и тренерскому штабу добавится много работы после игры. Нужно будет день и ночь тренировать выход из обороны в атаку и их завершение. Это же "фишка" Динамо, а здесь три-четыре игрока выбегают на ворота соперника – три в одного, четыре в два и без результата... Отдают здоровья, чтобы потом бежать назад. Если кто-то скажет, что это всего вторая игра, то я напомню, что киевляне проходили сборы в Испании.

Динамо – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

С точки зрения болельщика, игра мне не понравилась, если не говорить о результате. Греки выглядели лучше в этом матче, интереснее, слаженно, делали хорошие забегания. Динамо же не играло на содержание, но чем команда занималась в тридцать второй минуты? Хорошо, что Соль забил, так все получилось, правда, потом снова исчез, но такие заявления, что вот, я забил и сейчас у меня все "пойдет-поедет" делают только слабаки. А если не пойдет? Что тогда – вешаться? А так, если бы не Бойко, то счет мог бы быть другим. В отдельных моментах можно выделить и защиту Динамо.

Динамо – Олимпиакос: Бойко фантастичен, Соль результативен, успех команды – последняя надежда Украины в Лиге Европы

Еще, я не понимаю того, когда после матча говорят, что команда отдала все силы на поле... Будто это что-то особенное. Так и должно быть! А где же еще отдавать все силы – дома с женой? Это показывает, каким является отношение к игре, когда кто-то обычные вещи преподносит таким ранг. Ну и отмазки о том, что поле было тяжелым тоже странно звучат. Для греков оно было таким же. Плюс, погодные условия не очень привычны. У Педру Мартинша были "отмазки" по-профессиональнее, хотя бы та же тяжелая игра с АЕКом накануне, но он не стал их применять.

Так что, я рад, что киевляне прошли дальше и будем надеяться, что на следующую команду в ЛЕ придется еще больше зрителей", – цитирует Леоненко 1927.kiev.ua.