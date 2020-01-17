Ленс може перейти в Локомотив – Бешикташ прагне продати гравця

Вінгер Бешикташа Джермейн Ленс потрапив до сфери інтересів московського Локомотива.

Бешикташ прагне продати Ленса, і одним із претендентів на гравця є Локомотив, повідомляє Fotomac.com.tr.

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Зазначається, що турецький клуб спробує переконати Ленса, аби заробити на трансфері, адже вінгер не бажає покидати команду. Додамо, що Локомотив очолює Юрій Сьомін, який двічі тренував київське Динамо.

До слова, Ленс в цьому сезоні провів 10 матчів в чемпіонаті Туреччини та віддав два асисти.

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