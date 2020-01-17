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Ленс может перейти в Локомотив – Бешикташ стремится продать игрока

17 января 22:18 103 Читати українською
Ленс может перейти в Локомотив – Бешикташ стремится продать игрока
Джермейн Ленс / hurriyet

Вингер Бешикташа Джермейн Ленс попал в сферу интересов московского Локомотива.

Бешикташ стремится продать Ленса, и одним из претендентов на игрока является Локомотив, сообщает Fotomac.com.tr.

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Отмечается, что турецкий клуб попытается убедить Ленса, чтобы заработать на трансфере, ведь вингер не желает покидать команду. Добавим, что Локомотив возглавляет Юрий Семин, который дважды тренировал киевское Динамо.

К слову, Ленс в этом сезоне провел 10 матчей в чемпионате Турции и отдал два ассиста.

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Трансферы Локомотив Москва Локомотив Москва Россия Джермейн Ленс Джермейн Ленс Бешикташ Бешикташ
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