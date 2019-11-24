"Вони ганьблять тренера, йдуть до президента", – Ребров пригадав роботу з легіонерами Динамо

Екс-тренер Динамо Сергій Ребров розповів про "підводні камені" у тренерській роботі і комунікацію з легіонерами киян.

"Завжди намагався правильно виходити з будь-яких ситуацій. В Динамо було 10 національностей, були футболісти, які підходили і казали: "Я не в старті, я на заміні не буду, поїду додому". Потрібно було знаходити компроміс і виходити з положень разом з президентом, тому що це його команда.

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Хто міг собі дозволити так говорити? Лише іноземці. Зараз їх вже немає в команді. Важкі характери були у багатьох. І у Мбокані, і у Беланда, і у Ленса, і у Драговіча, хоча він був роботягою. Іноземці часто не розуміють, чому не потрапляють до складу, адже вважають, що приїхали у другорядну лігу в Україні і тут футболісти середнього рівня. І вони сюди приїжджають як королі. І не дай Бог тренер якимось рішенням не дає їм грати, а вони до цього мали домовленість з президентом... Вони ганьблять тренера, йдуть до президента.

Іноді такі відносини мали місце, але я радий, що з моїм приходом ми всі конфлікти з Ігорем Михайловичем вирішували разом. Ми виграли два чемпіонства завдяки роботі всіх гравців і тренерського штабу. У мене була підтримка президента, він мені допомагав у всьому", – розповів Ребров у програмі "Легіонер" на YouTube-каналі Вацко Live.

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