Лемпард зазнав першої поразки на чолі Челсі – відеоогляд матчу проти Кавасакі

Челсі мінімально поступився Кавасакі в контрольному матчі, який пройшов у японській Йокогамі.
Товариський матч
Кавасакі – Челсі – 1:0
Гол: Даміао, 86
Френк Лемпард провів 3-й матч на посаді головного тренера Челсі. Зустріч проти Кавасакі пройшла у японській Йокогамі та завершилась мінімальною поразкою "аристократів".
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Долю матчу вирішив єдиний гол Леандро Даміао, забитий на 86-й хвилині. Ця поразка стала першою для Лемпарда на посаді наставника лондонців – у трьох матчах під керівництвом Френка Челсі по разу виграв, програв та зіграв унічию.
Стартовий склад Челсі: Кабальєро, Аспілікуета, Зума, Давід Луїс, Алонсо, Ковачіч, Жоржінью, Кенеді, Маунт, Педро, Батшуаї
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