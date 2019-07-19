toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лемпард зазнав першої поразки на чолі Челсі – відеоогляд матчу проти Кавасакі

17:12 221 Читать на русском
Лемпард зазнав першої поразки на чолі Челсі – відеоогляд матчу проти Кавасакі
Френк Лемпард / ФК Челсі

Челсі мінімально поступився Кавасакі в контрольному матчі, який пройшов у японській Йокогамі.

Товариський матч

Кавасакі – Челсі – 1:0

Гол: Даміао, 86

Френк Лемпард провів 3-й матч на посаді головного тренера Челсі. Зустріч проти Кавасакі пройшла у японській Йокогамі та завершилась мінімальною поразкою "аристократів".

"Мишаня, не спеши меня списывать". Кополовець – про трансфер Коноплянки, застілля із легендою Челсі, політику та геїв

Долю матчу вирішив єдиний гол Леандро Даміао, забитий на 86-й хвилині. Ця поразка стала першою для Лемпарда на посаді наставника лондонців – у трьох матчах під керівництвом Френка Челсі по разу виграв, програв та зіграв унічию.

Стартовий склад Челсі: Кабальєро, Аспілікуета, Зума, Давід Луїс, Алонсо, Ковачіч, Жоржінью, Кенеді, Маунт, Педро, Батшуаї

Серце Челсі, диспетчер Челсі: як Лемпард може стати Фергюсоном для "синіх"

blog_ava
Динамо співпрацюватиме зі Слованом: між командами відбудеться трансфер вже наступного тижня, – ЗМІ
00:20
4642
Теги
Англія Відеоновини Челсі Челсі Товариські матчі Френк Лемпард Френк Лемпард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Вацко покинув ТК Футбол 1/2 – Денисов назвав причину
    Україна — 12:0010456 Вацко покинув ТК Футбол 1/2 – Денисов назвав причину
4
год
:
14
хв
Сенегал
22:00
Алжир
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук