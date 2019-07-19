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Лэмпард потерпел первое поражение во главе Челси – видеообзор матча против Кавасаки

17:12 73 Читати українською
Лэмпард потерпел первое поражение во главе Челси – видеообзор матча против Кавасаки
Френк Лэмпард / ФК Челси

Челси минимально уступил Кавасаки в контрольном матче, который прошел в японской Йокогаме.

Товарищеский матч

Кавасаки – Челси – 1:0

Гол: Дамиао, 86

Фрэнк Лэмпард провел 3-й матч на посту главного тренера Челси. Встреча против Кавасаки прошла в японской Йокогаме и завершилась минимальным поражением "аристократов".

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Судьбу матча решил единственный гол Леандро Дамиао, забитый на 86-й минуте. Это поражение стало первым для Лэмпарда на посту наставника лондонцев – в трех матчах под руководством Фрэнка Челси по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.

Стартовый состав Челси: Кабальеро, Аспиликуэта, Зума, Давид Луис, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Кеннеди, Маунт, Педро, Батшуаи

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