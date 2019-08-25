Автор дубля у ворота Норвіча Абрахам розповів про принципи роботи Лемпарда з молоддю

Молодий нападник Челсі Таммі Абрахам прокоментував свій дубль у ворота Норвіча та розповів про ставлення головного тренера команди Френкі Лемпарда до молодих гравців.

"Я мріяв про це, коли був дитиною і приходив на матчі Челсі. Я завжди вірив у себе. Знаю, що у мене був трохи невдалий початок сезону, але я не дозволю цьому впливати на себе. Це лише підштовхує мене працювати ще більше.

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Я забив два хороших голи в ворота Норвіча і сподіваюся, що зможу продовжувати забивати за Челсі.

Чудово, коли поруч є люди, які можуть тебе підтримати. Лемпард дуже підтримує молодих гравців. Він дає нам впевненість. Коли тренер вірить в тебе, хочеш грати в свій найкращий футбол і віддавати всі сили на полі", – цитує Абрахама офіційний сайт Челсі.

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