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Автор дубля у ворота Норвіча Абрахам розповів про принципи роботи Лемпарда з молоддю

19:16 119 Читать на русском
Автор дубля у ворота Норвіча Абрахам розповів про принципи роботи Лемпарда з молоддю
Таммі Абрахам / Челсі

Молодий нападник Челсі Таммі Абрахам прокоментував свій дубль у ворота Норвіча та розповів про ставлення головного тренера команди Френкі Лемпарда до молодих гравців.

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Таммі Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Таммі Абрахам 69’
4’ Таммі Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Таммі Абрахам

"Я мріяв про це, коли був дитиною і приходив на матчі Челсі. Я завжди вірив у себе. Знаю, що у мене був трохи невдалий початок сезону, але я не дозволю цьому впливати на себе. Це лише підштовхує мене працювати ще більше.

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Я забив два хороших голи в ворота Норвіча і сподіваюся, що зможу продовжувати забивати за Челсі.

Чудово, коли поруч є люди, які можуть тебе підтримати. Лемпард дуже підтримує молодих гравців. Він дає нам впевненість. Коли тренер вірить в тебе, хочеш грати в свій найкращий футбол і віддавати всі сили на полі", – цитує Абрахама офіційний сайт Челсі.

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Теги
Англія Таммі Абрахам Таммі Абрахам Френк Лемпард Френк Лемпард Норвіч - Челсі Челсі Челсі
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