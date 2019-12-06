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Лемпард прокоментував зняття з Челсі трансферного бану

21:07 50 Читать на русском
Лемпард прокоментував зняття з Челсі трансферного бану
Френк Лемпард / Getty Images

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард висловився щодо майбутніх трансферів клубу.

"Очевидно, що клуб працював над цим питанням, і це позитивний результат для нас. Це дає нам можливість дивитися на трансферний ринок у майбутньому. Тому я задоволений з футбольної точки зору.

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Ми не обговорювали це занадто часто перед прийняттям рішення. Я не збираюся поширюватися на тему зимових трансферів. Подивимося, де ми будемо знаходитися до того моменту. Якщо подивитися на речі ширше, то все досить мінливе", – сказав Лемпард в коментарі виданню Football London.

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію Челсі щодо заборони на трансферну діяльність, тож вже на початку 2020-го року Челсі зможе підписувати нових гравців. Також був удвічі скорочений штраф щодо клубу, який тепер становить 273,4 тисячі євро. Керівництво лондонського клубу вже пообіцяло виділити Лемпарду 150 мільйонів фунтів на купівлю нових гравців.

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Трансфери Трансфери Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Англія
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