Англійський фахівець після відходу з лондонської команди залишається без роботи. Відпустка Френка Лемпарда може закінчитися найближчим часом, оскільки він отримав пропозицію з-за океану.

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Як інформує The Athletic, керівництво Шарлотт зв'язалося з 45-річним тренером і запропонувало йому очолити команду. Нещодавно американський клуб звільнив головного тренера Крістіана Латтанціо. Шарлотт вперше за два роки існування МЛС вийшов у плей-офф, але програв у плей-ін раунді Нью-Йорк Ред Буллз (2:5).

Окрім Лемпарда, керівництво розглядає також Діна Сміта на посаду наставника. Очікується, що американці ухвалять рішення в найближчі два тижні.

Нагадаємо, що Френк Лемпард двічі очолював Челсі – наприкінці минулого сезону і з 2019 по 2021 роки. Він також працював у Дербі Каунті та Евертоні.

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