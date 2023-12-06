Английский специалист после ухода из лондонской команды остается без работы. Отпуск Фрэнка Лэмпарда может закончиться в ближайшее время, поскольку он получил предложение из-за океана.

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Как информирует The Athletic, руководство Шарлотт связалось с 45-летним тренером и предложило ему возглавить команду. Недавно американский клуб уволил главного тренера Кристиана Латтанцио. Шарлотт впервые за два года существования МЛС вышел в плей-офф, но проиграл в плей-ин раунде Нью-Йорк Ред Буллз (2:5).

Кроме Лэмпарда, руководство рассматривает также Дина Смита на должность наставника. Ожидается, что американцы примут решение в ближайшие две недели.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард дважды возглавлял Челси – в конце прошлого сезона и с 2019 по 2021 годы. Он также работал в Дерби Каунти и Эвертоне.

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