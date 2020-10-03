"Не так багато команд забиває чотири голи Крістал Пелас. Ми добре почали матч, потім трохи зменшили темп, нам потрібно було показати щось більше.

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Щодо нашої атаки, захист Пелас не може сказати, що їм було легко оборонятися. Нам потрібно було вбудувати Бена Чілвела в гру. Він діяв фантастично. Його вміння підніматися так високо в атаку – це добре. Він блискуче працює з м'ячем.

У всіх новачків були певні проблеми, тому ми повинні дати їм час, але Бен вже показав, на що він здатний.

Суперечка Абрахама та Вернера? Ми з цим розібралися. Ніяких проблем. Все вирішено. Мені потрібні лідери і трохи конфліктних ситуацій. Добре, що Таммі сповнений ентузіазму, але не варто забувати про список пенальтістів", – цитує Лемпарда BBC.

Після 4-х турів АПЛ Челсі розташувався на 4-й сходинці, Крістал Пелас – 8-й.

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