"Не так много команд забивает четыре гола Кристал Пэлас. Мы хорошо начали матч, потом немного сбавили темп, нам нужно было показать нечто большее.

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Относительно нашей атаки, защита Пэлас не может сказать, что им было легко обороняться. Нам нужно было встроить Бена Чилвела в игру. Он действовал фантастически. Его умение подниматься так высоко в атаку – это хорошо. Он блестяще работает с мячом.

У всех новичков были определенные проблемы, поэтому мы должны дать им время, но Бен уже показал, на что он способен.

Спор Абрахама и Вернера? Мы с этим разобрались. Никаких проблем. Все решено. Мне нужны лидеры и немного конфликтных ситуаций. Хорошо, что Тамми полон энтузиазма, но не стоит забывать о списке пенальтистов", – цитирует Лэмпарда BBC.

После 4-х туров АПЛ Челси расположился на 4-й строчке, Кристал Пэлас – 8-й.

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