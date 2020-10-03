Курйозний епізод трапився під час матчу 4-го туру АПЛ Челсі – Крістал Пелас.

На 82-й хвилині зустрічі лондонських клубів арбітр призначив пенальті у ворота Крістал Пелас. Одразу м'яч підхопив Таммі Абрахам, щоб пробити 11-метровий.

Челсі – Крістал Пелас – 4:0 – відео голів та огляд матчу

На постріл з позначки також почав претендувати другий форвард "синіх" Тімо Вернер. У справу довелось втрутитись капітану Челсі Сесару Аспілікуеті, який завбрав м'яч у горе-нападників та віддав можливість пробиття пенальті Жоржінью, італієць не схибив.

Евертон завдяки дублю Хамеса здолав Брайтон і очолив АПЛ з ідеальними показниками, Челсі розгромив КП

Would’ve been respectful to allow Timo to take it. He clearly wanted it.pic.twitter.com/1KEkSrbhmQ — Raf (@CFC_Raf) October 3, 2020