Вернер та Абрахам посперечались за пробиття пенальті – капітан Челсі ухвалив "Соломонове рішення"
20:35 - Читать на русском
Курйозний епізод трапився під час матчу 4-го туру АПЛ Челсі – Крістал Пелас.
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На 82-й хвилині зустрічі лондонських клубів арбітр призначив пенальті у ворота Крістал Пелас. Одразу м'яч підхопив Таммі Абрахам, щоб пробити 11-метровий.
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На постріл з позначки також почав претендувати другий форвард "синіх" Тімо Вернер. У справу довелось втрутитись капітану Челсі Сесару Аспілікуеті, який завбрав м'яч у горе-нападників та віддав можливість пробиття пенальті Жоржінью, італієць не схибив.
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