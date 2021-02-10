"Не хочу ні в якому разі нікого критикувати, або ображати, але, чесно, легше вести справи з Селтіком, Барселоною, Ліллем, Порту або Атлетіко, адже їхнє розуміння роботи ринку і ведення бізнесу значно відрізняється . У Західній Європі раніше згадані клуби знають, як бути конкурентоспроможними, як підвищити цінність гравця і як заробляти гроші. Вся справа в кадровій політиці та їхній стратегії. Той же Лілль, купивши Ніколя Пепе за 10 млн євро, продав його Арсеналу за 80 млн.

Лідера Ворскли прагнуть переманити клуби із чотирьох країн Європи – він може піти безкоштовно

Влітку абсолютно безкоштовно може піти з Ворскли один з їхніх основних гравців Альюн, минулого літа подібне могло статися з Кане. Такий розвиток засмучує, адже Ворскла має серйозний і великий потенціал, щоб стати одним з найбільш продаваних клубів, налагодивши модель недорогих покупок і продажів гравців з прибутком. Це дійсно реально для такого клубу. Подібне могло б принести їм великий успіх.

Чому б не зробити так, як той же Шахтар, що бере гравців з Бразилії, а згодом продають їх з прибутком, при цьому зберігаючи реальну конкурентоспроможність на всіх фронтах. Франція і Африка – чудовий ринок для пошуку талантів. Я допомагав багатьом клубам продавати гравців і консультував їх з питань трансферів", – цитує Фофана Footboom.

У нинішньому сезоні УПЛ Альюн провів 12 матчів за полтавський клуб.

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