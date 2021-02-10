"Справді, його контракт закінчується найближчим літом, і переговори з Ворсклою ведуться. Але все йде не так, як повинно було б бути – трохи спантеличені тим, як розвивається ситуація.

Ворскла намагається продовжити контракт з Альюном, на якого претендують європейські клуби

Альюн із самого початку хотів продовжити свій контракт з полтавським клубом. Ворскла, на подив, досить пізно зважилася зробити пропозицію гравцеві. Тим часом клуби з-за меж України проявили інтерес до його персони, зробивши конкретні пропозиції. Але зараз все перебуває у руках полтавців, якщо вони справді хочуть продовжити співпрацю.

Які клуби зацікавлені в запрошенні футболіста? На жаль, не маю права називати їх. Можу лише зазначити, що інтерес до нього є з Туреччини, Португалії, Англії, а також вчора прийшла конкретна пропозиція від французької команди", – сказав Фофана в інтерв'ю Footboom.

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