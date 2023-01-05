О возможном переходе Зайкова сообщает издание Fanatik.ro – следующим клубом македонца должна стать Университетя Крайова.

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О трансфере сказал наставник команды Юджин Нёго на пресс-конференции, однако имен не называл. "Возможно, уже совсем скоро в команде появится новый игрок. Я и руководство клуба знаем этого футболиста. Он игрок национальной сборной, и я надеюсь, что в скором времени он будет с нами".

Отметим, что в первой части сезона Зайков провел за Ворсклу 16 матчей во всех турнирах. Результативными действиями он не отличался. Его контракт с Ворсклой действует до лета 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро. Джоко является игроком сборной Северной Македонии и принимал участие в Евро-2020.

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