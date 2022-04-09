Півзахисник СК Дніпро-1 Франціско Ді Франко до 30 червня виступатиме в оренді за Атлетіко Тукуман, інформує офіційний сайт українського клубу.

Металіст відпустив чергового легіонера в чемпіонат Аргентини

Аргентинець приїхав до України ще в січні 2018-го. Два роки Ді Франко відіграв за львівські Карпати і стільки ж за СК Дніпро-1. У поточному сезоні хавбек провів 18 матчів, але результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, через війну УЄФА та ФІФА дали можливість гравцям з українських ліг змінювати команди за межами звичного трансферного вікна.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше