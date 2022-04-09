Легіонер СК Дніпро-1 повернувся на батьківщину після 4 років виступів в Україні
Іноземні гравці УПЛ продовжують користуватися додатковим трансферним вікном від ФІФА.
Півзахисник СК Дніпро-1 Франціско Ді Франко до 30 червня виступатиме в оренді за Атлетіко Тукуман, інформує офіційний сайт українського клубу.
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Аргентинець приїхав до України ще в січні 2018-го. Два роки Ді Франко відіграв за львівські Карпати і стільки ж за СК Дніпро-1. У поточному сезоні хавбек провів 18 матчів, але результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, через війну УЄФА та ФІФА дали можливість гравцям з українських ліг змінювати команди за межами звичного трансферного вікна.
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