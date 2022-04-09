Полузащитник СК Днепр-1 Франциско Ди Франко будет до 30 июня выступать в аренде за Атлетико Тукуман, информирует официальный сайт украинского клуба.

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Аргентинец приехал в Украину еще в январе 2018 года. Два года Ди Франко отыграл за львовские Карпаты и столько же за СК Днепр-1. В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей, но результативными действиями не отличался.

Напомним, из-за войны УЕФА и ФИФА дали возможность игрокам из украинских лиг менять команды вне привычного трансферного окна.

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