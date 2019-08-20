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Легіонер Риги Дебелко хотів би зустрітись із Динамо, Зорею або Олександрією в Лізі Європи

20 серпня 23:11 79 Читать на русском
Легіонер Риги Дебелко хотів би зустрітись із Динамо, Зорею або Олександрією в Лізі Європи
Роман Дебелко (зліва) / Sportsfile

Форвард Риги Роман Дебелко висловив бажання зіграти проти однієї з українських команд у груповому етапі Ліги Європи.

"Ми йдемо на першому місці в чемпіонаті, тому граємо в атакувальний футбол. Навіть в Лізі Європи автобус не ставимо, тому намагаємося завжди виходити в атаку, шукати щастя попереду. Тим більше, що в матчах Ліги Європи ситуація для нас складалася так, що треба було йти вперед і забивати голи.

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Було б цікаво зіграти проти Динамо, Олександрії або Зорі", – цитує Дебелка Команда 1.

У матчі відповіді 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського ГІКа Дебелко забив у власні ворота, а також оформив дубль у чужі, і поєдинок завершився внічию 2:2. У раунді плей-офф команду очікує двобій із Копенгагеном.

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Динамо Динамо Олександрія Олександрія Ліга Європи Шахтар Шахтар Роман Дебелко Роман Дебелко Рига Рига Українці за кордоном
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