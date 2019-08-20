Легионер Риги Дебелко хотел бы встретиться с Динамо, Зарей или Александрией в Лиге Европы

Форвард Риги Роман Дебелко выразил желание сыграть против одной из украинских команд в групповом этапе Лиги Европы.

"Мы идем на первом месте в чемпионате, поэтому играем в атакующий футбол. Даже в Лиге Европы автобус не ставим, поэтому стараемся всегда выходить в атаку, искать счастье впереди. Тем более, что в матчах Лиги Европы ситуация для нас складывалась так, что надо было идти вперед и забивать голы.

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Было бы интересно сыграть против Динамо, Александрии или Зари", – цитирует Дебелко Команда 1.

В ответном матче 3 раунда квалификации Лиги Европы против финского ХИКа Дебелко забил в собственные ворота, а также оформил дубль в чужие, и поединок завершился вничью 2:2. В раунде плей-офф команду ожидает поединок с Копенгагеном.

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