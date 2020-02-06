Легіонер Олімпіка перебрався до нового клубу Грозного

Нігерійський захисник Алію Абубакар недовго протримався у чемпіонаті України.

Шахтар Караганда на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вже екс-гравця Олімпіка.

Олімпік підсилився півзахисником збірної Литви та екс-гравцем Карпат

Жодних подробиць угоди казахський клуб не повідомляє. Абубакар приєднався до Олімпіка влітку 2019 року, однак не зміг проявити себе у донецькій команді. За півроку він зіграв у двох матчах і запам'ятався лише червоною карткою у 2 турі УПЛ проти Колоса. Після цього 23-річний оборонець лише одногу разу потрапляв до заявки Олімпіка, на поле не виходив.

Нагадаємо, місяць тому Шахтар Караганда змінив тренера, підписавши контракт з українським фахівцем В'ячеславом Грозним.

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