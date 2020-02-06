Легионер Олимпика перебрался в новый клуб Грозного

Нигерийский защитник Алию Абубакар недолго продержался в чемпионате Украины.

Шахтер Караганда на своем официальном сайте объявил о подписании уже экс-игрока Олимпика.

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Никаких подробностей соглашения казахский клуб не сообщает. Абубакар присоединился к Олимпику летом 2019 года, однако не смог проявить себя в донецкой команде. За полгода он сыграл в двух матчах и запомнился лишь красной карточкой во 2 туре УПЛ против Колоса. После этого 23-летний защитник лишь однажды попадал в заявку Олимпика, на поле не выходил.

Напомним, месяц назад Шахтер Караганда сменил тренера, подписав контракт с украинским специалистом Вячеславом Грозным.

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