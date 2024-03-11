Півзахисник ЛНЗ Олів'є Тілль рветься на поле вже у поєдинку проти СК Дніпро-1, який має відбутись вже завтра.

Тілль зазнав пошкодження гомілкостопу в матчі проти Металіста 1925. Через це виникли набряк та запалення, повідомляє ТаТоТаке.

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Втім, гравець рветься в бій та хоче зіграти проти СК Дніпро-1 "на уколах". Таке рішення ставить під сумнів його виклик до збірної Люксембургу на березневі матчі. Тілль має пройти додаткове обстеження, після чого і буде вирішено, чи зможе він зіграти проти дніпрян.

Додамо, що Олів'є взимку приєднався до ЛНЗ та вже встиг зіграти у 2 матчах (без результативних дій).

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