Полузащитник ЛНЗ Оливье Тилль рвется на поле уже в поединке против СК Днепр-1, который должен состояться уже завтра.

Тилль получил повреждение голеностопа в матче против Металлиста 1925. Из-за этого возникли отек и воспаление, сообщает ТаТоТаке.

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Впрочем, игрок рвется в бой и хочет сыграть против СК Днепр-1 "на уколах". Такое решение ставит под сомнение его вызов в сборную Люксембурга на мартовские матчи. Тилль должен пройти дополнительное обследование, после чего и будет решено, сможет ли он сыграть против днепрян.

Добавим, что Оливье зимой присоединился к ЛНЗ и уже успел сыграть в 2 матчах (без результативных действий).

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