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Легіонер Динамо Каргбо: Лечу на збори з першою командою

17:55 862 Читать на русском
Легіонер Динамо Каргбо: Лечу на збори з першою командою
Ібрагім Каргбо / Фото з відкритих джерел

Форвард юнацької збірної Бельгії Ібрагім Каргбо, який нещодавно поповнив ряди Динамо, готовий поборотись за місце у стартовому складі киян.

"В Динамо шикарні гравці, величезна конкуренція, тому якщо мені дадуть шанс, я буду готовий максимально проявити себе. Я лечу на двотижневі збори з командою в Белек (Туреччина – прим.), потім повертаємося на кілька днів до Києва, відпочиваємо. Потім – назад.

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Все що мені потрібно – шанс, і я буду працювати, щоб отримати його. Футбол – така річ, в якій ти не досягнеш успіху без любові до нього. Я люблю футбол, і я щасливий, що доля дала мені шанс проявити себе в такому клубі. Залишилось лише скористатися ним, але це вже залежить від мене", – розповів Каргбо в інтерв’ю Youtube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, 19-річний форвард перейшов у Динамо на початку грудня безкоштовно. Його угода зі столичним клубом розрахована на 3,5 роки.

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