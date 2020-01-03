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Новачок Динамо Каргбо: Мене часто порівнюють з Ібрагімовічем

16:19 1543 Читать на русском
Новачок Динамо Каргбо: Мене часто порівнюють з Ібрагімовічем
Ібрагім Каргбо / ФК Динамо

Нападник київського Динамо Ібрагім Каргбо зізнався, що його часто порівнюють з легендарним шведським форвардом.

"Я схожий на нього грою, зростом, стилем роботи з м'ячем. Люблю забивати в його стилі. До того ж, мені імпонує карате. Вже неодноразово чув на свою адресу "другий Ібрагімовіч". Особливо після того, як кілька разів небезпечно зіграв у відборі, високо піднявши ногу, як кікбоксер", – сказав Каргбо Youtube-каналу Sportarena.

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Нагадаємо, 19-річний форвард перейшов у Динамо на початку грудня безкоштовно. Його угода зі столичним клубом розрахована на 3,5 роки.

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Теги
Динамо Динамо Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо
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