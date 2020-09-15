"Легенди не вмирають": Кристал жорстко потролив Ниву В перед зустріччю в Кубку України
06:30 - Читать на русском
Херсонський Кристал вирішив зробити поєдинок Кубка України проти вінницької Ниви більш гарячим.
Прес-служба Кристала виклала світлину іржавої машини "Нива", натякнувши на схожість вінницької команди із однойменним автомобілем.
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"Легенди не вмирають. Зустрінемось вже в середу", – йдеться у дописі до дотепного, але водночас провокативного фото.
Зазначимо, що поєдинок Кубка України між Нивою Вн та Кристалом запланований на 16 вересня, початок о 16:00.
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