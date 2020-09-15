"Легенды не умирают": Кристал жестко потроллил Ниву В перед встречей в Кубке Украины
06:30 - Читати українською
Херсонский Кристалл решил сделать поединок Кубка Украины против винницкой Нивы более горячим.
Пресс-служба Кристалла выложила фотографию заржавелой машины "Нива", намекнув на сходство винницкой команды с одноименным автомобилем.
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"Легенды не умирают. Встретимся уже в среду", – говорится в заметке к остроумному, но одновременно провокационному фото.
Отметим, что поединок Кубка Украины между Нивой Вн и Кристаллом запланирован на 16 сентября, начало в 16:00.
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