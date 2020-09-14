Головний тренер Динамо Мірча Луческу досить незвично розпочав прес-конференцію перед матчем 3-го раунду Ліги чемпіонів проти АЗ Алкмаар.

Луческу хотів провести прес-конференцію стоячи на ногах, повідомляє iSport. Дивне бажання румуна досить легко пояснити – йому не сподобалась якість стільців у конференц-залі.

Динамо – АЗ: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Мірча поскаржився, що йому незручно, а тому він та інші учасники зустрічі розпочали захід на ногах. Сергій Сидорчук навіть вислухав так одне із питань, після чого Луческу жестом показав йому сісти.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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