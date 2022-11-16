Йоан Амель помер у віці 42 років, повідомляє L'Équipe з посиланням на союз французьких арбітрів. Амель отримав інсульт під час тренування та не зміг його пережити.

Помер засновник концерну Red Bull, який створив низку успішних футбольних клубів

Йоан з сезону-2015/16 обслуговував матчі Ліги 1. У статусі головного востаннє він відпрацював на грі Лілля та Ренна 6 листопада, а три дні тому, в неділю, був відеоасистентом на матчі ПСЖ – Осер.

Амель відсудив 135 поєдинків елітного французького дивізіону, а також був залучених до єврокубків. Французькі клуби масово висловлюють співчуття.