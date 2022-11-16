42-річний французький арбітр раптово помер – три дні тому він судив ПСЖ
12:43 - Читать на русском
Обірвалося життя французького рефері Йоана Амеля, який обслуговував матчі найвищого рівня.
Йоан Амель помер у віці 42 років, повідомляє L'Équipe з посиланням на союз французьких арбітрів. Амель отримав інсульт під час тренування та не зміг його пережити.
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Йоан з сезону-2015/16 обслуговував матчі Ліги 1. У статусі головного востаннє він відпрацював на грі Лілля та Ренна 6 листопада, а три дні тому, в неділю, був відеоасистентом на матчі ПСЖ – Осер.
Амель відсудив 135 поєдинків елітного французького дивізіону, а також був залучених до єврокубків. Французькі клуби масово висловлюють співчуття.
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