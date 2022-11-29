Ліга націй: УЄФА визначився з країною, яка прийме фінал чотирьох
15:33 - Читать на русском
Виконавчий комітет УЄФА обрав місце проведення вирішального етапу Ліги націй 2022/23.
Нідерланди приймуть фінал чотирьох, в якому визначиться переможець фінальної стадії турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Півфінали відбудуться в Роттердамі та Енсхеде 14-го та 15 червня 2023 року, матч за третє місце та фінал – 18 червня. Жеребкування півфінальних пар відбудеться у січні 2023 року.
Нагадаємо, що у фінальну стадію пробились, окрім Нідерландів, Хорватія, Італія та Іспанія.
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