Нідерланди приймуть фінал чотирьох, в якому визначиться переможець фінальної стадії турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Півфінали відбудуться в Роттердамі та Енсхеде 14-го та 15 червня 2023 року, матч за третє місце та фінал – 18 червня. Жеребкування півфінальних пар відбудеться у січні 2023 року.

Нагадаємо, що у фінальну стадію пробились, окрім Нідерландів, Хорватія, Італія та Іспанія.

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