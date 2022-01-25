Легенда Шахтаря сватає Шевченка у збірну Польщі – гроші знайдуться, а провал з Дженоа не проблема
Колишній гравець Шахтаря та збірної Польщі Маріуш Лєвандовскі високо оцінив здібності Андрія Шевченка, який претендує на посаду головного тренера "Кадри".
"Поки що складно сказати, чи знадобиться Шевченко нашій команді. Він має великий досвід, своїми результатами у збірній України довів, що здатен знайти себе у цій ролі. Думаю, багато тренерів хочуть працювати у збірних. Наша збірна – не слабка команда. Боротьба за ЧС, потім гра у Лізі націй та вихід на чемпіонат Європи – це великий виклик. Мені здається, що Андрій обов'язково розгляне пропозицію Польського футбольного союзу та гарненько подумає.
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Я не став би дивитися тут на зарплату. У наш час це великі та запаморочливі суми. Якщо хтось когось хоче запросити, то гроші обов'язково знайдуться. Головне – вибрати людину, яка принесе до збірної нову якість.
Шевченко має авторитет і характер для роботи. В Італії у нього не вийшло, але таке життя тренера. Іноді ви отримуєте команду, яку важко зробити кращою. У збірній Польщі багато гравців, з яких можна побудувати справді гарну команду. На мою думку, у всьому можна розібратися досить швидко", – заявив Лєвандовскі у коментарі TVP Sport.
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