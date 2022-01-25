"Поки що складно сказати, чи знадобиться Шевченко нашій команді. Він має великий досвід, своїми результатами у збірній України довів, що здатен знайти себе у цій ролі. Думаю, багато тренерів хочуть працювати у збірних. Наша збірна – не слабка команда. Боротьба за ЧС, потім гра у Лізі націй та вихід на чемпіонат Європи – це великий виклик. Мені здається, що Андрій обов'язково розгляне пропозицію Польського футбольного союзу та гарненько подумає.

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Я не став би дивитися тут на зарплату. У наш час це великі та запаморочливі суми. Якщо хтось когось хоче запросити, то гроші обов'язково знайдуться. Головне – вибрати людину, яка принесе до збірної нову якість.

Шевченко має авторитет і характер для роботи. В Італії у нього не вийшло, але таке життя тренера. Іноді ви отримуєте команду, яку важко зробити кращою. У збірній Польщі багато гравців, з яких можна побудувати справді гарну команду. На мою думку, у всьому можна розібратися досить швидко", – заявив Лєвандовскі у коментарі TVP Sport.

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