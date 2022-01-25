Сторони ведуть активні переговори у пошуках компромісу щодо низки питань, стверджує Meta-ratings.

Шевченко не має права очолювати збірну Польщі – Дженоа може зірвати призначення

Очільник PZPN Цезари Кулеша запевнив, що Шевченко збереже роботу навіть у разі вильоту від Росії в плей-офф відбору на ЧС-2022. Потім на "Кадру" чекатиме "група смерті" в Лізі націй – Бельгія, Нідерланди і Уельс. Поляки вже нібито прийняли усі фінансові умови не тільки Шевченка, а і його помічника Мауро Тассотті. Крім того, Кулеша наполягає на запрошенні у штаб ще двох іменитих асистентів – Єжи Дудека та Лукаша Піщека.

Збірна Польщі планує оголосити ім'я нового тренера 31 січня. Ситуацію Шевченка ускладнює чинний контракт з Дженоа, який не дозволяє українцю вільно шукати нову роботу.

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