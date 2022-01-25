"Пока сложно сказать, понадобится ли Шевченко нашей команде. У него большой опыт, своими результатами в сборной Украины доказал, что способен найти себя в этой роли. Думаю, многие тренеры хотят работать в сборных. Наша сборная – не слабая команда. Борьба за ЧМ, затем игра в Лиге наций и выход на чемпионат Европы – это большой вызов. Мне кажется, что Андрей обязательно рассмотрит предложение Польского футбольного союза и хорошенько подумает.

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Я бы не стал смотреть здесь на зарплату. В настоящее время это большие и головокружительные суммы. Если кто-то хочет кого-то пригласить, то деньги обязательно найдутся. Главное – выбрать человека, который принесет в сборную новое качество.

Шевченко имеет авторитет и характер для работы. В Италии у него не получилось, но такова жизнь тренера. Иногда вы получаете команду, которую трудно сделать лучше. В сборной Польши много игроков, из которых можно построить хорошую команду. На мой взгляд, во всем можно разобраться достаточно быстро", – заявил Левандовски в комментарии TVP Sport.

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