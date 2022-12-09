"Я хотів би стати тренером збірної Іспанії. Бути наставником національної команди своєї країни – це неймовірно.

Збірна Іспанії офіційно отримала нового тренера – він вже очолював "Фурію" в одному курйозному матчі

Чи готовий я до цього? Звісно. Це очевидно. Я вірю у себе і продовжую говорити, що хочу працювати тренером. В останні місяці я мав пропозиції... Але ось я тут. Мене має зацікавити хоча б одна.

Було багато пропозицій з-за кордону, а не з Іспанії. І це мене не дивує. Гравця Гуті пам'ятають, і він тут. Це реальність і нічого не змінюється. Мені здається якщо ти молодий і повіриш у себе, то досягнеш успіху і можливість очолити Іспанію з часом з'явитися", – цитує слова Гуті у програмі El Chiringuito Marca.

Нагадаємо, Гуті всю свою кар'єру провів у Реалі і лише останній сезон (2010/11) грав у Бешикташі, де й повісив бутси на цвях. Тренував Реал U-19, був помічником головного тренера Бешикташа. З січня 2019-го по червень 2020-го очолював Альмерію, посівши з командою 4-ту сходинку у Сегунді.

До слова, після поразки збірної Іспанії від Марокко в 1/8 фіналу ЧС-2022 наставник команди Луїс Енріке покинув "Фурію Роху". Новим головним тренером став керманич молодіжки Луїс де ла Фуенте.

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