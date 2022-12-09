"Я хотел бы стать тренером сборной Испании. Быть наставником национальной команды своей страны – это невероятно.

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Готов ли я к этому? Конечно. Это очевидно. Я верю в себя и продолжаю говорить, что я хочу работать тренером. В последние месяцы у меня были предложения... Но вот я здесь. Меня должно заинтересовать хотя бы одно.

Было много предложений из-за границы, а не из Испании. И это меня не удивляет. Игрока Гути помнят, и он здесь. Это реальность и ничего не меняется. Мне кажется если ты молод и поверишь в себя, то добьешься успеха и возможность возглавить Испанию со временем появиться", – цитирует слова Гути в программе El Chiringuito Marca.

Напомним, Гути всю свою карьеру провел в Реале и лишь последний сезон (2010/11) играл в Бешикташе, где и повесил бутсы на гвоздь. Тренировал Реал U-19, был помощником главного тренера Бешикташа. С января 2019-го по июнь 2020-го возглавлял Альмерию, заняв с командой 4-е место в Сегунде.

К слову, после поражения сборной Испании от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 наставник команды Луис Энрике покинул "Фурию Роху". Новым главным тренером стал наставник молодежки Луис де ла Фуэнте.

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