Королівська іспанська футбольна федерація на своєму сайті повідомила про відставку Луїса Енріке.

Рамос відреагував на ганебний виліт Іспанії з ЧС-2022 – Луїс Енріке не взяв легенду в Катар

Фахівець очолив команду у 2018 році та запустив у команді процес зміни поколінь, давши шанс багатьом молодим гравцям. Іспанія під керівництвом Енріке дійшла до півфіналу Євро-2020 та грала у фіналі Ліги націй-2021.

Виступ на ЧС-2022 завершився фіаско – "Фурія Роха" після поразки від Японії посіла друге місце в групі та вилетіла вже на стадії 1/8 фіналу, програвши Марокко в серії пенальті (не забивши три поспіль 11-метрових).

Іспанія вилетіла з ЧС-2022: екс-гравець Реала відправив Луїса Енріке у Twitch, панєнка ціною 1/4, Марокко заслужило