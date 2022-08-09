Галатасарай у своєму твіттері повідомив про прихід Дріса Мертенса та Лукаса Торрейри.

Інтер оголосив про відхід Санчеса

Бельгієць перебрався до Туреччини на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. Торрейра ж перейшов з Арсенала за 6 млн євро, поставивши підпис під 4-річною угодою.

Зазначимо, що Мертенс виступав за Наполі з 2013 року. Він забив 148 голів за 397 матчів, ставши найкращим бомбардиром в історії клубу. Торрейра ж перейшов в Арсенал в 2018 році, але двічі виїжджав в оренди в Атлетіко та Фіорентину, так і не закріпившись у Лондоні.

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